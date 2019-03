Wolfsburg

Wulff hält Plädoyer für Europa und buntes Deutschland

30.03.2019, 21:19 Uhr | dpa

Der frühere Bundespräsident Christian Wulff hat dazu aufgerufen, wieder mehr für Frieden und Freiheit in Europa zu kämpfen. "Ich bitte Sie, für dieses Europa zu streiten, für die liberale Demokratie zu streiten, für die bunte Republik Deutschland einzutreten", sagte Wulff am Samstag beim Niedersachsentag der Jungen Union in Wolfsburg. Er forderte dazu auf, im Mai bei der Europawahl ein Zeichen zu setzen und nannte Terrorismus, Globalisierung und Digitalisierung als größte Herausforderungen der Gegenwart. Über Wulffs Rede berichtete zuerst die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Die Junge Union Niedersachsen hat sie als Video auf ihre Facebook-Seite gestellt. Das JU-Landestreffen dauert bis Sonntag.