Bremen

Werder im Pokal-Viertelfinale wohl mit Abwehrchef Moisander

30.03.2019, 21:24 Uhr | dpa

Werder Bremens Abwehrchef Niklas Moisander kann voraussichtlich im Pokal-Viertelfinale am Mittwoch beim FC Schalke 04 auflaufen. Der Finne wurde beim 3:1-Erfolg des Fußball-Bundesligisten am Samstag gegen Mainz 05 nach einer halben Stunde nach einem Schlag auf das Knie ausgewechselt. "Niklas hat zu mir gesagt, dass er sehr optimistisch ist, spielen zu können", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Samstagabend. "Er ist so erfahren, warum sollte ich ihm nicht glauben."