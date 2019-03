Gotha

Amateurmusiker erhalten Auszeichnungen

31.03.2019, 01:46 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zeichnet in Gotha traditionsreiche Chöre und Orchester mit der Zelter- und der Pro-Musica-Plakette aus. Ramelow nimmt zu diesem Zweck heute stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an einem Festakt teil. 111 Chöre und 76 Orchester aus ganz Deutschland sind in diesem Jahr für diese höchste deutsche Auszeichnung im Bereich der Amateurmusik vorgesehen. Die Preisverleihung ist zugleich der Höhepunkt der Tage der Chor- und Orchestermusik, die seit Freitag laufen.

"Für viele Menschen in unserem Freistaat gehören das Musizieren, der Gesang im Verein oder die gemeinsam gemachte Musik in der Band oder im Orchester zum Leben dazu. Vor allem im ländlichen Raum prägen Vereine das soziale und kulturelle Leben", erklärte Ramelow im Vorfeld der Veranstaltung.