Frankfurt will Serie gegen den VfB Stuttgart ausbauen

31.03.2019, 03:08 Uhr | dpa

Als klarer Favorit geht Eintracht Frankfurt in das Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter ist in diesem Jahr noch ungeschlagen. Auch die Länderspielpause hat der Eintracht angesichts der anhaltenden Doppelbelastung im Liga-Alltag und in der Europa League, wo es im Viertelfinale Mitte April gegen Benfica Lissabon geht, gut getan. "Das Team war im Training sehr bissig und fokussiert", berichtete der 49-Jährige.

Personell kann der Österreicher aus dem Vollen schöpfen, da sich auch Kapitän David Abraham nach längerer Verletzungspause fit gemeldet hat. "David ist wieder ein Thema, aber ich lasse mir offen, ob er spielt", sagte Hütter. Lediglich hinter dem Einsatz von Offensivspieler Mijat Gacinovic steht noch ein Fragezeichen. Der Serbe hatte sich Anfang der Woche im EM-Qualifikationsspiel gegen Portugal eine Fersenverletzung zugezogen.