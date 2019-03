Hannover

Hoteliers entdecken Motorradfahrer als Gästegruppe

31.03.2019, 09:33 Uhr | dpa

Zum Beginn des Frühlings und bei sonnigem Wetter starten viele Motorradfahrer in Niedersachsen in diesen Tagen wieder in die Saison. Beliebt sind die kurven- und bergreichen Strecken im Harz und im Weserbergland. Auch wenn die Biker mancherorts mit rasantem Fahrstil und lärmender Maschine als Belästigung gesehen werden, haben etliche Tourismusbetriebe die Ausflügler mit Montur und Helm inzwischen als Kundschaft entdeckt. Der ADAC und der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) haben in Niedersachsen mit der Zertifizierung motorradfreundlicher Hotels begonnen. Obwohl das Hobby kostspieliger wird, ist die Zahl der zugelassenen Maschinen in Niedersachsen leicht gestiegen.

"Wir sind im Bereich Weser-Ems gestartet und weiten das jetzt auf ganz Niedersachsen aus", sagte Dehoga-Sprecherin Sarah Schulz. Demnächst wird in Altenau im Harz ein weiteres Hotel zertifiziert. "Bett-und-Bike"-Angebote für Fahrradtouristen gebe es seit langem, nun würden die Hotels ermuntert, sich auch auf Motorradtouristen als besondere Gästegruppe einzurichten. Dazu gehörten abschließbare Unterstände für die Maschinen sowie die Möglichkeit, am Ende des Tages die regennasse Motorradkleidung aufzuhängen. Auch Hinweise auf den nächsten Werkstattservice, wenn es etwas zu schrauben gibt, seien für die Biker-Kundschaft hilfreich.

Landesweit hat die Tourismus Marketing Niedersachsen die Biker noch nicht als Zielgruppe im Visier, wie eine Sprecherin sagte. Anders ist das in den von den Motorradfahrern bevorzugten Regionen. "Das ist ein touristischer Faktor, die Motorradfahrer sind uns lieb und teuer", sagte die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt, in Goslar. "Wir haben Hoteliers, die sich auf die Gruppe spezialisiert haben." Auch entlang der Routen, die die Biker als Tagesausflügler absolvierten, profitiere die Gastronomie. Sowohl über Quartiere als auch über Routen informiert der Tourismusverband im Netz. Und zum Saisonstart gibt es den Rat, vorsichtig zu fahren. Auch wenn im Tal bereits die Sonne scheine, könne es auf den Bergstrecken nassfeucht sein, meinte Schmidt.

"Es gibt Motorradhotels", berichtete auch die Geschäftsführerin der Weserbergland Tourismus, Petra Wegener, in Hameln. Motorradgruppen, die zu Touren in die Region kämen, übernachteten oft auch gerne. Tagesausflügler, die der Gastronomie Umsatz bescherten, steuerten beliebte Stellen wie den Köterberg oder die Gegend um Bodenwerder an. Manche Orte sähen sich am Wochenende dann durch den Lärm der Maschinen belästigt.

Wie der ADAC berichtet, liegt das Durchschnittsalter der Motorradfahrer inzwischen bei über 45. Es gebe viele Wiedereinsteiger, junge Leute könnten sich das kostspielige Hobby inzwischen nicht mehr leisten. Die heutigen Maschinen mit einem technisch sehr hohen Standard kosteten entsprechend. Schon der Führerschein, für den auch einiges zu zahlen sei, liege bei jüngeren Fahrern nicht mehr so im Trend wie früher, sagte ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse. Die klassischen Motorradclubs seien auch nicht mehr so verbreitet wie in der Vergangenheit. Weiterhin ist der Anteil der Männer am Lenker noch deutlich höher als der der Frauen.

Die Zahl der zugelassenen Maschinen nimmt dennoch leicht zu, wie aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht. Anfang 2019 waren in Niedersachsen 423 125 Krafträder zugelassen, ein Prozent mehr als im Jahr zuvor. In Bremen waren es 20 667 Maschinen, etwas weniger als im Vorjahr. Bundesweit lag der Anteil der weiblichen Halter von Motorrädern bei 13,3 Prozent.

Gleich zum Saisonauftakt gab es auf niedersächsischen Straßen bereits wieder erste Motorradunfälle, etwa in Wolfenbüttel, wo ein 18-Jähriger nach einem Wheelie mit seinem Bike in einen Pkw knallte. Bei Drage starb ein Motorradfahrer bei einem Überholunfall. ADAC und Polizei riefen die Motorradfahrer und auch die anderen Verkehrsteilnehmer zu Vorsicht und Rücksicht auf.