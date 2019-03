Wettin-Löbejün

Mit Glockengeläut gegen Wolf: Schäfer hofft auf Abschreckung

31.03.2019, 09:35 Uhr | dpa

Um die auch in Sachsen-Anhalt gesichteten Wölfe von seiner Herde fern zu halten, greift ein Schäfer aus Löbejün (Saalekreis) zu ungewöhnlichen Mitteln: Das Geräusch von Glocken, die die Schafe und Ziegen um den Hals tragen, soll die Raubtiere abhalten. Er hoffe, dass das Glockengeläut den Wolf abschrecke, sagt Michael Zink. Der Schäfermeister ist leidenschaftlicher Glockensammler. Mehr als 1000 Stück besitze er. Obwohl bereits Wölfe in der Region gesichtet wurden, sei bei ihm noch kein Tier gerissen worden, berichtet Zink. Nach seinen Angaben hat ein Schäfer aus der Region Dessau bereits angekündigt, nun ebenfalls Glocken zur Wolfsabwehr einzusetzen.

Glocken und Schellen dienen Schäfern bis heute dazu, geflüchtete Tiere auch bei schlechter Sicht ausfindig zu machen. Ob sie effektiv in der Abwehr von Wölfen sind, darüber ist sich aber auch Michael Zink nicht im Klaren. Er gehe davon aus, dass sich auch die Wölfe an den Klang gewöhnen, so Zink.