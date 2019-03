Sierksdorf

Hansa-Park vor Start in die neue Saison

31.03.2019, 09:44 Uhr | dpa

Mit einer Reihe von Neuerungen startet der Hansa-Park in Sierksdorf im Kreis Ostholstein in die neue Saison. Am Donnerstag (4. April) öffnet der Park wieder seine Tore. Lasershows, eine neue Varieté-Show und ein 4-D-Kino sollen die Besucher in ihren Bann ziehen. Die größte Sensation lässt allerdings noch einige Wochen auf sich warten. Der 120 Meter hohe Freifallturm "Highlander" werde erst im Laufe der Saison eröffnet, sagte eine Sprecherin des Hansa-Parks.

Der Turm mit einer Fallhöhe von 103 Metern und einer Sitzneigung von 30 Grad ist nach Angaben des Parks der höchste Freifallturm der Welt mit abklappbaren Sitzen. Um ihn herum werde in den nächsten Jahren ein neuer Themenbereich unter dem Motto "Bezauberndes Britannien" entstehen, der die Besucher in die Welt Schottlands entführen soll.

Der 1977 eröffnete Hansa-Park bietet auf einer Fläche von 460 000 Quadratmetern verschiedene Themenbereiche mit integrierten Shows und Fahrattraktionen mit Ostseeblick. Die Betreiber erwarten bis zum Ende der Saison am 20. Oktober rund 1,4 Millionen Besucher.