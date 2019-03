Greifswald

Maskierter Mann überfällt Tankstelle: Täter auf der Flucht

31.03.2019, 11:38 Uhr | dpa

Ein maskierter Mann hat am Sonntagmorgen eine Tankstelle in Greifswald überfallen. Die Polizei suche derzeit noch nach dem Täter, teilte ein Sprecher am Vormittag mit. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte der Mann das Tankstellenpersonal mit einem waffenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld. Mit seiner Beute in unbekannter Höhe flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.