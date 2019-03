Hamburg

Drei Taschendiebe auf St. Pauli festgenommen

31.03.2019, 14:51 Uhr | dpa

Zivilfahnder der Polizei haben in der Nacht zum Sonntag auf St. Pauli drei Taschendiebe auf frischer Tat erwischt. Wie die Bundespolizei in Hamburg mitteilte, beobachteten die Beamten in einem Lokal, wie eine junge Frau einer 30-Jährigen ein Handy stahl und sich fluchtartig entfernte. Die Polizisten hielten die Diebin auf. In ihrer Handtasche fanden sich vier weitere Smartphones. Die 21-jährige Französin wurde bereits wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung gesucht.

In einem zweiten Fall sahen die Zivilfahnder, wie zwei Jugendliche im dichten Gedränge der Partygänger an der Reeperbahn einer 27-Jährigen das Portemonnaie aus dem Rucksack stahlen. Die Beamten nahmen die beiden Algerier im Alter von 17 und 18 Jahren fest. Sie wurden wie die 21-Jährige ins Untersuchungsgefängnis gebracht.