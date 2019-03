Oldenburg

Rennradfahrer kracht in Auto und verletzt sich schwer

31.03.2019, 14:58 Uhr | dpa

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag in Oldenburg schwer verletzt worden. Der 54-Jährige habe zu spät gemerkt, dass ein vor ihm fahrendes Auto bremste und sein in die Heckscheibe des Fahrzeugs geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Durch den Aufprall und die Glassplitter wurde er schwer an Nacken und Gesicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.