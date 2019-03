Fürth

Fürth verspielt 2:0-Vorsprung: Nur Remis gegen Bielefeld

31.03.2019, 15:33 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Kampf um den Klassenverbleib eine Riesenchance vergeben. Die Franken mussten sich am Sonntag im ersten von drei Heimspielen am Stück nach einer 2:0-Pausenführung mit einem 2:2 gegen Arminia Bielefeld zufrieden geben. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist weiter komfortabel, aber sicher können sich die Fürther längst noch nicht sein. Am Donnerstag gegen Dynamo Dresden und am Sonntag gegen Darmstadt stehen zwei weitere Heimspiele an.

Etwas kurios fiel der Führungstreffer: Ein Schuss von Julian Green prallte an den Pfosten, von dort an Arminen-Torhüter Stefan Ortega und von diesem ins Tor (10. Minute). Daniel Keita-Ruel erhöhte vor 9440 Zuschauern per Konter auf 2:0 (23.). Danach schlug Gäste-Torjäger Fabian Klos zweimal zu (47./65. Minute).

Fürth erwischte in einem temporeichen Spiel den besseren Start und führte schnell mit 2:0. So kurios das 1:0 war, so sauber war der Konter vor dem zweiten Treffer herausgespielt. Über Marco Caligiuri und Fabian Reese kam der Ball zu Keita-Ruel, der sicher abschloss. Bielefeld kam danach zwar besser ins Spiel, doch die Gäste waren nicht zwingend genug.

Das änderte sich gleich zu Beginn der zweiten Hälfte, die Fürths Coach Stefan Leitl nach einem Disput mit Schiedsrichter Alexander Sather von der Tribüne aus verfolgen musste. Klos nutzte eine zu zaghafte Fürther Defensive und köpfte nach einer Hereingabe von Cedric Brunner zum 1:2 ein. Auch beim Ausgleich spielte Klos seine Kopfballstärke aus, diesmal hatte Patrick Weihrauch aufgelegt. Klos war schon einmal Franken-Schreck: Im April 2016 hatte er bei einem 4:2-Sieg sogar gleich dreimal getroffen.

Insgesamt waren die Fürther nach dem Seitenwechsel lange viel zu zögerlich. Erst nach dem 2:2 kamen sie wieder besser ins Spiel. Ein Tor-Comeback glückte aber ebenso wenig wie den Gästen die komplette Wende. Die hatte Greuther Fürth im verrückten Hinspiel geschafft. Damals hatten sie nach einem 0:2-Rückstand zur Pause mit 3:2 in Bielefeld gewonnen.