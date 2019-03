Nettetal

Radfahrer fährt Mädchen an und macht sich aus dem Staub

31.03.2019, 16:35 Uhr | dpa

Ein Radfahrer hat in Nettetal (Kreis Viersen) ein dreijähriges Mädchen vor den Augen seines Vaters angefahren und schwer verletzt. Anschießend habe der Mann die beim Unfall vom Rad gefallene Klingel und Lampe eingesammelt, sich kurz mit dem Vater gestritten und sei schließlich davon gefahren, teilte die Polizei mit. Das Mädchen, das am Samstag über die Straße zu seinem Vater laufen wollte, musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Einige Zeit nach der Unfallflucht meldete sich der 58 Jahre alte Radfahrer doch noch bei einem ihm persönlich bekannten Polizeibeamten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er habe eine Eskalation der Situation befürchtet, habe der Mann das Wegfahren vom Unfallort begründet.