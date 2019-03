Maxhütte-Haidhof

Kleinflugzeug stürzt in Waldstück

31.03.2019, 17:06 Uhr | dpa

Ein Kleinflugzeug ist im Landkreis Schwandorf verunglückt. Zwei Menschen seien bei dem Unfall am Sonntag verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Maschine sei in einem Wald in der Nähe von Maxhütte-Haidhof zu Boden gekommen. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.