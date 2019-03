Stadtlohn

Kutsche stürzt um: Fahrer lebensgefährlich verletzt

31.03.2019, 17:27 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer Kutsche ist in Stadtlohn im Münsterland ein 41 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Kutsche sei aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt umgestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann, der am Samstag allein auf einem Reitplatz unterwegs war, geriet unter die Kutsche. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.