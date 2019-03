München

Bayern-Basketballer mit drittem Ligasieg in Serie

31.03.2019, 18:24 Uhr | dpa

Die Basketballer des FC Bayern haben nach dem Aus in der Euroleague erfolgreich in den Bundesliga-Alltag zurückgefunden. Die Münchner setzten sich am Sonntag souverän mit 92:74 (42:36) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg durch und festigten mit dem dritten Ligasieg in Serie ihre Tabellenführung. Nach umkämpftem Start zog der Titelverteidiger im dritten Viertel davon, bester Werfer für die Bayern war Nationalspieler Danilo Barthel mit 18 Punkten. Keine 45 Stunden zuvor hatte das Team von Trainer Dejan Radonjic mit der Niederlage bei Darüssafaka Istanbul endgültig die Playoffs in der europäischen Königsklasse verpasst.