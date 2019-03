Berlin

Nach Gasaustritt im Restaurant: Zwei Kinder bewusstlos

31.03.2019, 18:30 Uhr | dpa

Nach einem Gasaustritt in einem Restaurant in Berlin sind zwei bewusstlose Kinder gefunden worden. Das acht Jahre alte Mädchen und der sechsjährige Junge seien in einem angrenzenden Raum bewusstlos entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beide Kinder wurden auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht, sie sollen aber nicht in Lebensgefahr sein. Der Gasaustritt ereignete sich am Samstagabend in Berlin-Mitte, die Ursachen waren zunächst unklar.