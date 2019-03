Aue

Erzgebirge Aue verlängert Vertrag mit Verteidiger Cacutalua

31.03.2019, 18:44 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat den Vertrag mit dem verletzten Malcolm Cacutalua verlängert. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, bleibt der Innenverteidiger bis zum 30. Juni 2022 bei den Sachsen. Der 24-Jährige spielt seit 2017 für die "Veilchen" und kam in der laufenden Saison in 17 Partien zum Einsatz. Am 9. März zog sich der Abwehrmann im Heimspiel gegen den SC Paderborn einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und wird monatelang ausfallen. "Malcolm ist trotz seiner Verletzung ein wichtiger Pfeiler in unserer Mannschaft. Er hat sich sehr gut entwickelt und umso mehr freue ich mich darüber, dass er seinen Vertrag bei uns verlängert hat", sagte Präsident Helge Leonhardt der Deutschen Presse-Agentur.