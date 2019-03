Dessau-Roßlau

Elbflorenz Dresden landet wichtigen Auswärtssieg in Dessau

31.03.2019, 19:07 Uhr | dpa

Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden hat das Duell beim Dessau-Roßlauer HV mit 30:27 (11:11) gewonnen und damit zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Vor 2083 Zuschauern waren am Sonntag Nils Kretschmer, Nils Gugisch (beide Dresden) und Daniel Zele (Dessau) mit jeweils sieben Toren die besten Werfer der Partie. Durch den Sieg konnte der HC Elbflorenz in der Tabelle mit den Dessauern nach Punkten gleichziehen. Beide Teams stehen mit 20 Zählern allerdings weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft von HC-Trainer Christian Pöhler fand besser ins Spiel und lag nach einem Treffer von Sebastian Greß in der 6. Minute mit 4:1 vorn. Die Gastgeber, die nach einer Roten Karte früh auf Johannes Wasielewski (12.) verzichten mussten, konnten im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs die Begegnung aber wieder ausgeglichen gestalten. Nach dem Seitenwechsel lagen die Dresdner stets knapp in Führung. Als Roman Becvar kurz vor dem Ende zum 28:24 (58.) für die Sachsen traf, war die Partie entschieden.