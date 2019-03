Völklingen

Brüder im Streit mit Messer verletzt

31.03.2019, 21:49 Uhr | dpa

Ein 22-Jähriger ist bei einem Streit zwischen mehreren Männern in Völklingen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Auch sein 16 Jahre alter Bruder wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während des Streites der Brüder mit drei anderen Männern seien vor einem Restaurant auch Stühle geworfen worden. Schließlich wurde der 22-Jährige an der Hüfte mit einem Messer getroffen, er wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen. Sein jüngerer Bruder erlitt beim Versuch, einen Angriff abzuwehren, eine leichte Schnittverletzung an der Hand. Die beiden Verletzten konnten schließlich fliehen und meldeten sich dann bei der Polizei.

Zwei der drei Verdächtigen kamen später ebenfalls zur Polizei, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einer der beiden 22-Jährigen hatte Drogen genommen. Der Streit ereignete sich bereits am Freitagabend.