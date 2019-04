Polizeipräsidium des Landes Brandenburg

447 Verkehrsunfälle am Wochenende in Brandenburg

01.04.2019, 06:22 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Brandenburg am Wochenende 447 Verkehrsunfälle gezählt. 81 Menschen wurden dabei verletzt, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montagmorgen mitteilte. Getötet wurde niemand.