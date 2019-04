Kassel

A7 bei Kassel Richtung Fulda nach Unfall voll gesperrt

01.04.2019, 08:04 Uhr | dpa

Nach einem Unfall ist die Autobahn 7 bei Kassel Richtung Fulda voll gesperrt. Beteiligt waren an dem Zusammenstoß nach ersten Angaben ein Lastwagen und ein Auto, wie die Polizei mitteilte. Am Montagmorgen liefen zunächst noch Betriebsstoffe des Lastwagens aus. Daher dauerten die Bergungsarbeiten zwischen Melsungen und Malsfeld zunächst an. Voraussichtlich könne in Kürze aber wieder ein Fahrstreifen frei gegeben werden. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die "Hessenschau" hatte zuvor berichtet.