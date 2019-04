Bonn

48-Jähriger attackiert in Bonn Mann mit Messer

01.04.2019, 08:22 Uhr | dpa

Ein 48 Jahre alter Mann soll in Bonn einen anderen Mann mit einem Messer verletzt haben. Zwischen den beiden sei es am Sonntagabend an dem Ausgang einer U-Bahn zu einem Streit gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei soll der 48-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Der 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst. Im Laufe der Fahndung wurde der Mann vorläufig festgenommen. Er war der Polizei durch andere Delikte bekannt. Es wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Warum die beiden in Streit gerieten, war zunächst unklar.