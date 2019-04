Berlin

Auto an Bahnübergang von Güterzug erfasst und weggeschoben

01.04.2019, 09:28 Uhr | dpa

In der Wuhlheide in Berlin-Köpenick hat ein Güterzug an einem beschrankten Bahnübergang ein Auto erfasst und weggeschoben. Die Autofahrerin oder der Autofahrer erlitt bei dem Unfall am Montagmorgen in der Rudolf-Rühl-Allee einen Schock, wie eine Sprecherin der Polizei erklärte. Genaue Angaben zur Identität konnten die Beamten zunächst nicht machen. Laut Feuerwehr sollte die Straße mehrere Stunden gesperrt werden.