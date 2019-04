Berlin

Gunnar Koech neuer Bürgermeister von Ratzeburg

01.04.2019, 10:17 Uhr | dpa

Gunnar Koech (parteilos) ist neuer Bürgermeister von Ratzeburg. In einer Stichwahl am Sonntag stimmten nach Angaben der Stadtverwaltung 56,8 Prozent der Wähler für Koech. Auf seinen Gegenkandidaten Manfred Börner (SPD) entfielen knapp 43,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 46 Prozent. Im ersten Wahlgang am 10. März hatte Koech mit 48,7 Prozent knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Börner hatte damals 32 Prozent der Stimmen erhalten. Insgesamt hatten sich am 10. März fünf Kandidaten zur Wahl gestellt. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.