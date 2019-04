Erfurt

Bruttomonatsverdienste durchschnittlich 3,3 Prozent höher

01.04.2019, 11:10 Uhr | dpa

Thüringer Arbeitnehmer haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt etwas mehr im Geldbeutel gehabt. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst stieg um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 2797 Euro, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Sowohl Beschäftigte in Vollzeit, in Teilzeit als auch geringfügig Beschäftigte verdienten demnach mehr. Insgesamt seien die Stundenlöhne gestiegen, hieß es als Begründung. Allerdings zogen 2018 den Angaben zufolge auch die Verbraucherpreise im Schnitt um 1,8 Prozent an.

Den durchschnittlich höchsten Bruttomonatsverdienst einschließlich Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld erhielten mit 5021 Euro Vollzeitbeschäftigte bei Finanz- und Versicherungsdienstleistern. Am wenigstens in der Kategorie Vollbeschäftigte verdienten hingegen etwa Mitarbeiter von Call-Centern, Wach- und Sicherheitsdiensten und ähnlicher Dienstleistern (2181 Euro).

Für in Vollzeit beschäftigte Frauen entsprach der durchschnittliche Verdienstanstieg 3,2 Prozent (3187 Euro), für Männer 4,2 Prozent (3335 Euro). Bei den Beschäftigten in Teilzeit war der Unterschied noch deutlicher: Dort stieg der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst für Männer um 7,7 Prozent (2122 Euro), für Frauen um 2,4 Prozent (2127 Euro). Männer arbeiteten in dieser Kategorie im Schnitt etwas mehr als 2018.