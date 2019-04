Halle (Saale)

Sachsen-Anhalt erntet deutlich mehr Möhren als es verbraucht

01.04.2019, 13:48 Uhr | dpa

Möhren liegen an einem Verkaufsstand. Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Die Landwirte in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr rund dreimal so viele Möhren geerntet, wie durchschnittlich im Land verzehrt werden. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag anlässlich des Internationalen Tags der Karotten (4. April) mit. Demzufolge wurden im Land 2018 etwa 24,2 Kilogramm Möhren je Einwohner produziert. Bundesweit lag der Wert demnach bei durchschnittlich 7,5 Kilogramm. Der übliche Pro-Kopf-Verbrauch liege nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes bei 7,8 Kilogramm Karotten.

Mit 53 624 Tonnen lag die Erntemenge des orangen Gemüses in Sachsen-Anhalt rund sechs Prozent niedriger als noch 2017, trotz einer um gut elf Prozent größeren Anbaufläche.