Ostercappeln

Feuerwehr löscht Moorbrand bei Osnabrück

01.04.2019, 14:37 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht an einer Schranke. Foto: Stephan Konjer/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit einem Großaufgebot haben mehrere Feuerwehren einen Moorbrand im Venner Moor im Kreis Osnabrück bekämpft. Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung am Montag mitteilte, wurden die Ortsfeuerwehren Venne und Schwagstorf am Sonntagabend wegen einer weithin sichtbaren Rauchfahne verständigt. Erkundungstrupps mussten zunächst das genaue Brandgebiet lokalisieren, das sich in einem für Feuerwehrfahrzeuge nicht zugänglichen Gebiet befand. Die Löschausrüstung musste auf geländegängige Pick-Ups und Schlepper mit Anhängern umgeladen werden. Insgesamt brannte eine Fläche von einem Hektar Größe.

Am späten Sonntagabend waren die oberflächlichen Feuer abgelöscht. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte aus vier Orten im Einsatz. Die Brandursache stand zunächst nicht fest, wie der Kreissprecher sagte. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet.