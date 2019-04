Frankfurt am Main

Beschwerden nach Schreckschuss: Geldstrafe für 40-Jährigen

01.04.2019, 14:41 Uhr | dpa

Mit einem Schreckschuss aus seinem Fenster hat ein 40-jähriger Frankfurter eine Grillparty in der Nachbarschaft in Aufregung versetzt. Dafür hat ihn das Amtsgericht Frankfurt am Montag zu einer Geldstrafe von 320 Euro (40 Tagessätze zu acht Euro) wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Der Schuss aus der Waffe hatte bei den Teilnehmern der Party Atembeschwerden und Augenrötungen verursacht.

Angeklagt war der 40-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung. Vor Gericht beteuerte der Mann jedoch, er habe die benachbarte von seinem Fenster in Frankfurt-Seckbach überhaupt nicht gesehen. Er habe lediglich die kurz zuvor gekaufte Waffe "ausprobieren" wollen.

Laut Urteil muss bei der Abgabe von Schüssen im engen Ortsbereich immer mit Beeinträchtigungen anderer Menschen gerechnet werden. Deshalb müsse der Mann zumindest wegen Fahrlässigkeit verurteilt werden, hieß es.