Bückeburg

37-Jähriger legt Feuer im Gartenhaus von Partnerin

01.04.2019, 14:52 Uhr | dpa

Ein 37-Jähriger hat während seines offenen Vollzugs versucht, das Gartenhaus seiner Lebensgefährtin anzuzünden. Der Mann sei zuvor mit seiner 39 Jahre alten Partnerin in Streit geraten, teilte die Polizei am Montag in Bückeburg mit. Der wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Bielefeld inhaftierte Mann habe daraufhin versucht, die Hütte mit Benzin in Brand zu setzen. Nachdem dies misslang, floh der alkoholisierte Mann am Sonntag auf einem E-Bike und wurde schließlich von Polizeibeamten festgenommen. Die Polizei Bückeburg ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung und aufgrund der entstandenen Rauchgase wegen Körperverletzung. Während des offenen Vollzugs dürfen Häftlinge tagsüber das Gefängnis verlassen.