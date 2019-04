Hamburg

Geflohener Häftling wieder hinter Gittern

01.04.2019, 14:57 Uhr | dpa

Ein vergangenen Dienstag geflohener Gefangener der Hamburger Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ist wieder hinter Gittern. Der 24-Jährige sei am Sonntag von der Polizei verhaftet worden und nach einem Zwischenstopp in der Untersuchungshaftanstalt inzwischen wieder in "Santa Fu" untergebracht, teilte die Justizbehörde am Montag mit. Der wegen gefährlicher Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilte Mann war bei einer sogenannten Ausführung entkommen. In Begleitung einer Justizbeamtin und zweier ihm nahe stehender Personen hatte er das Arbeitsamt besucht, um seine im Juli anstehende Entlassung vorzubereiten. Auf dem Rückweg in die Anstalt war er nach Angaben der Behörde am U-Bahnhof Hoheluft "überraschend für alle Beteiligten" weggelaufen.