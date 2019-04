Hamburg

Knapp 3500 Wohnraumschutznummern in Hamburg beantragt

01.04.2019, 16:04 Uhr | dpa

In Hamburg haben zum Stichtag 1. April knapp 3500 Anbieter privater Wohnungen als kurzzeitige Ferienunterkünfte eine sogenannte Wohnraumschutznummer beantragt. Bis Montagmittag seien 3485 Anträge eingegangen, sagte die Sprecherin der Stadtentwicklungsbehörde, Barbara Ketelhut, der Deutschen Presse-Agentur. Seit dem 1. April dürfen solche Angebote nur noch mit einer entsprechenden Registrierungsnummer veröffentlicht werden. Ansonsten drohen Bußgelder bis zu 500 000 Euro. Die Stadt will so die Zweckentfremdung dringend benötigten Wohnraums verhindern.

Auch Airbnb veröffentliche seit Montag nur noch Angebote registrierter Gastgeber oder solcher, die bestätigen, dass sie von der Pflicht ausgenommen seien, sagte Tim Klaws, Chef der Öffentlichkeitsarbeit von Airbnb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Wir hoffen, dass andere Online-Plattformen unserem Beispiel folgen werden." Er lobte das "einfache und schlanke Online-Verfahren", mit dem sich Gastgeber in Hamburg registrieren könnten.

Dass sich die Zahl der Anbieter durch die neue Regelung zunächst reduziere, sei erwartbar, da Hamburg eine "Homesharer-Stadt" sei, sagte Airbnb-Deutschland-Sprecherin Isabelle von Klot. Die meisten Gastgeber würden ihr Zuhause nur gelegentlich vermieten, wenn sie selbst unterwegs seien. "Unsere Erfahrung aus anderen Städten zeigt, dass es viele Monate dauert, bis sich der Großteil aller Gastgeber registriert hat und wieder auf der Plattform aktiv ist - denn viele starten den Prozess erst, wenn der eigene Urlaub ansteht."

Bisher hatten laut Airbnb in der Hansestadt rund 9000 Eigentümer und Mieter ihre Wohnungen oder einzelne Zimmer über das Online-Portal vermietet. Von den anderen Online-Anbietern wie Fewo-Direkt oder booking.com waren zunächst keine Auskünfte zu erhalten.