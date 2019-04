Potsdam

Seit 2018: Mehr als 400 Asylbewerber kehrten zurück

01.04.2019, 16:30 Uhr | dpa

Insgesamt 414 Asylbewerber sind seit 2018 freiwillig aus dem Land Brandenburg in ihr Heimatland zurückgekehrt. Dies teilte das Innenministerium des Landes Brandenburg am Montag auf Nachfrage mit. Demnach seien im vergangenen Jahr 387 und in diesem Jahr 27 Menschen freiwillig ausgereist.

Für Diskussionen sorgte der Fall eines mehrfach straffällig gewordenen Syrers aus Brandenburg, der am vergangenen Mittwoch nach Damaskus zurückgeführt wurde. Das Innenministerium betonte in diesem Fall, dass es sich nicht um eine Abschiebung, sondern um eine "freiwillige, geförderte Rückführung" gehandelt habe.

Denn für einige Länder wie das Bürgerkriegsland Syrien besteht ein Abschiebestopp. Dennoch mussten vergangenes Jahr 16 syrische Asylbewerber aus Brandenburg das Land verlassen. Dies geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.

Die Betroffenen wurden jedoch nicht nach Syrien abgeschoben, sondern in andere europäische Länder wie Italien, Dänemark und Spanien überführt. Es handelte sich um Rückführungen nach der europäischen Dublin-III-Verordnung. Demnach müssen Asylsuchende in das Land zurückkehren, in dem sie erstmals europäischen Boden betreten haben.