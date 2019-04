Aprilscherz: Flamingos am See und Elbufer für Roland Kaiser

01.04.2019, 17:39 Uhr | dpa

Am 1. April haben Kommunen, Behörden und Medien in Sachsen ganz erstaunliche Ankündigungen gemacht. Nicht alles sollte man aber für bare Münze nehmen, auch nicht in diesen drei Fällen:

FLAMINGOS IN DELITZSCH: Die Stadt Delitzsch jubelte zum 1. April über gefiederten Zuwachs am Werbeliner See. Flamingos seien an dem gefluteten Tagebauloch gesichtet worden - bestätigt von der Tiergartenleiterin und "ausgewiesenen Vogelexpertin" der Stadt im Kreis Nordsachsen. Allerdings könne es sein, dass die exotischen Vögel schon am 2. April wieder verschwunden sind, sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage.

EIN ELBUFER FÜR ROLAND KAISER: Mit einer Top-Nachricht wartete am 1. April außerdem der Autor "Ernst Haft" von Radio Dresden auf. Das Königsufer in der Landeshauptstadt solle in Kaiserufer umbenannt werden - zu Ehren des Sängers Roland Kaiser, der regelmäßig mit seiner "Kaisermania" Tausende Fans verzückt. Radio Dresden zitierte Kaiser höchst selbst und auch den Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Ab 2. April sollten Dresden-Besucher aber trotzdem lieber wieder "Königsufer" in ihr Navi eintippen, wenn sie ankommen wollen, sagte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage.

HALB ZIVIL, HALB POLIZEI: Wenn sie in Zukunft von einem Auto überholt werden, das vorne im Zivil- und hinten im Polizei-Look daherkommt, dann könnte es sich um ein neues "Multifunktionsfahrzeug" der Polizei Dresden handeln. Die spezielle Gestaltung ermögliche effektive Einsätze, teilte die Polizei am Montag mit. Geschwindigkeitsmessungen seien mit der Frontkamera ganz unauffällig in Zivil möglich. Werde der Raser dann überholt, erkenne er am Heck-Design gleich, dass er es mit der Polizei zu tun habe.