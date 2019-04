Hannover

Zwei verletzte Stammspieler beim TSV Hannover-Burgdorf

01.04.2019, 17:41 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss in den entscheidenden Wochen der Saison auf seine beiden Stammspieler Ilija Brozovic und Cristian Ugalde verzichten. Beide zogen sich am Sonntag beim Heimspiel gegen die HSG Wetzlar einen Muskelfaserriss zu. "Das sind keine guten Nachrichten für uns", sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen. "Wir müssen uns in den kommenden Tagen taktische Kniffe einfallen lassen, um auf diese Ausfälle reagieren zu können." Bei den "Recken" steht am Dienstag die Auslosung des EHF-Pokal-Viertelfinals sowie am Wochenende das Final-Four-Turnier im DHB-Pokal mit dem Halbfinale gegen den SC Magdeburg an.