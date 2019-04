Döbeln

Hochwasserschutzanlage in Döbeln: 2020 fertiggestellt werden

01.04.2019, 17:43 Uhr | dpa

Die Arbeiten zum Hochwasserschutz an der Flutmulde in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) gehen in die letzte Runde. Die Fertigstellung der Anlage sei bis 2020 geplant, teilte die Landestalsperrenverwaltung Sachsen am Montag mit. Dann sollen Stahlbetonmauern und ein Verteilerwehr Überschwemmungen der Stadt verhindern.

Am Montag begann der vierte und letzte Bauabschnitt zum Hochwasserschutz. Dafür würden etwa neun Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bereitgestellt, so die Landestalsperrenverwaltung. Die Gesamtkosten für den Hochwasserschutz an der Freiberger Mulde in Döbeln lägen bei rund 90 Millionen Euro.

Seit zehn Jahren wird an den Schutzanlagen in Döbeln gebaut. Anlass war das Jahrhunderthochwasser 2002. Fast die Hälfte der Stadt war damals überschwemmt worden, 37 Häuser mussten danach abgerissen werden. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 150 Millionen Euro beziffert.