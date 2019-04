Rudolstadt

Mauern und Grenzen: Neues Schwerpunktthema am Theater

01.04.2019, 17:48 Uhr | dpa

Um Mauern und Grenzziehungen geht es in der kommenden Spielzeit in den Aufführungen des Theaters Rudolstadt. Zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls hat etwa das Stück "Hilfe, die Mauer fällt!" (Regie: Matthias Thieme) Premiere, wie das Theater am Montag mitteilte. Am 9. November soll es außerdem eine Festveranstaltung mit den Thüringer Symphonikern geben. 21 weitere Premieren im Schauspiel, Oper und Ballett, Kinder- und Jugendtheater sowie eine bunte Vielfalt an Konzertformaten seien geplant.

Für die Spielzeit 2017/18 zog Verwaltungsdirektor Mathias Moersch eine positive Bilanz. Wegen einer Kooperation mit dem Landestheater Eisenach stieg die Zahl der Aufführungen von 478 (2016/17) auf 493. Zudem gab es ein Plus bei den Besucherzahlen von etwa 5400. Die Auslastung lag wie in der vorherigen Spielzeit bei 84 Prozent.