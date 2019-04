Weimar

Ausstellung mit Porträts von KZ-Überlebenden in Weimar

01.04.2019, 18:58 Uhr | dpa

In Weimar ist seit Montag eine neue Ausstellung zu sehen, die Fotografien von Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald zeigt. Über mehrere Jahre fotografierte der Künstler Thomas Müller ehemalige Gefangene. Daraus sind 16 Porträts entstanden, die nun die Straße vom Weimarer Hauptbahnhof bis zum neuen Bauhaus-Museum säumen.

Die großformatigen Fotografien sollen die Besucher in der Eröffnungswoche des Museumsneubaus zum Innehalten einladen. "Die Porträtfotografien der Menschen, die einst in Buchenwald und den Außenlagern gepeinigt und gedemütigt wurden, rufen uns in Erinnerung, dass die Verbrechen des NS-Regimes vor der eigenen Haustür geplant wurden und unter den Augen der Bevölkerung stattfanden", sagte Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) vorab.