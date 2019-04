Bremen

Radfahrer übersieht Straßenbahn: lebensbedrohlich verletzt

01.04.2019, 19:58 Uhr | dpa

Ein 27 Jahre alter Radfahrer ist in Bremen am Montag von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann abbiegen und übersah dabei eine von hinten herannahende Straßenbahn. Beim Zusammenstoß erlitt der 27-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht.