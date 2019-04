Konz

Junge läuft vor Auto und wird schwer verletzt

01.04.2019, 20:33 Uhr | dpa

Ein sieben Jahre alter Junge ist bei einer Kollision mit einem Auto im Landkreis Trier-Saarburg schwer verletzt worden. Er sei am Montag in Konz zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn und vor das Auto einer Frau gelaufen, teilte die Polizei mit. Die Frau habe den Jungen vor dem Zusammenprall nicht sehen können. Der Siebenjährige kam den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.