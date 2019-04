Grevesmühlen

Drei Schwerverletzte bei Unfällen im Nordosten

01.04.2019, 20:35 Uhr | dpa

Bei Unfällen sind im Nordosten am Montag zwei Radfahrerinnen und ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Zusammenstöße der Geschädigten mit zwei Autos und einem Traktor in Neubrandenburg, Stralsund und Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg).

In Grevesmühlen überholte ein 47 Jahre alter Biker mehrere Autos und stieß mit einem Traktor zusammen, der gerade auf ein Feld abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Kurz zuvor wurde eine 84 Jahre alte Radlerin in Stralsund von einem Auto erfasst. Die Rentnerin erlitt schwere Kopfverletzungen und war nicht ansprechbar, als Retter sie in eine Klinik brachten.

In Neubrandenburg war am Morgen eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, hatte eine Autofahrerin die 16-Jährige beim Linksabbiegen übersehen und die Radlerin mit ihrem Wagen erfasst. Die 16-Jährige stürzte und kam in eine Klinik, die 52 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.