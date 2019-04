Hannover

Hannover 96 wochenlang ohne Verteidiger Albornoz

01.04.2019, 20:39 Uhr | dpa

Hannovers Miiko Albornoz liegt beim Spiel gegen FC Schalke 04 verletzt am Boden. Foto: Swen Pförtner/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Tabellenletzte Hannover 96 muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga für mehrere Wochen auf seinen Verteidiger Miiko Albornoz verzichten. Der chilenische Nationalspieler zog sich am Sonntag während des Heimspiels gegen den FC Schalke 04 (0:1) einen Außenbandteilriss im Sprunggelenk des linken Fußes zu. Das gab der Verein am Montag bekannt. Vor dem Niedersachsen-Derby beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) beklagen die 96er nun den Ausfall ihrer beiden Linksverteidiger, da auch Matthias Ostrzolek nach seinem Rippenserienbruch erst wieder an das Training herangeführt wird.