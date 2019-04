Roxheim

Arbeiter stürzt durch Dach: Schwer verletzt

01.04.2019, 21:12 Uhr | dpa

Ein Arbeiter ist am Montag in Roxheim (Kreis Bad Kreuznach) durch ein Dach gebrochen und schwer verletzt worden. Der 37-Jährige sei mit einem Kollegen zu Reparaturarbeiten auf dem Dach des leerstehenden Gebäudes gewesen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei plötzlich eingebrochen und etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt. Er blieb schwer verletzt liegen, war aber ansprechbar. Der Arbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.