Osnabrück

Tabellenführer Osnabrück gewinnt Drittliga-Derby gegen Lotte

01.04.2019, 21:28 Uhr | dpa

Tabellenführer VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga auch das Nachbarschaftsderby gegen die Sportfreunde Lotte gewonnen. Der Aufstiegsfavorit besiegte den Abstiegskandidaten am Montagabend mit 1:0 (0:0) und hat sieben Spieltage vor dem Saisonende neun Punkte Vorsprung auf seine beiden Verfolger SV Wehen Wiesbaden und Karlsruher SC. Das entscheidende Tor köpfte der eingewechselte Luca Pfeiffer in der 74. Minute. Außenseiter Lotte musste vor 15 000 Zuschauern an der ausverkauften Bremer Brücke mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen, weil Lars Dietz in der 40. Minute wegen einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte sah.

"Die Entscheidung ist viel zu hart und total übertrieben", sagte Dietz in einem "MagentaSport"-Interview. "Trotzdem tut es mir leid für die Mannschaft. Es ist eine riesen Enttäuschung, wenn man ein Spiel so verliert." Osnabrücks Trainer Daniel Thioune meinte: "Es war nicht schön. Aber wichtig war, dass wir gezeigt haben: Wir können nicht nur Festival, wir können auch zäh."