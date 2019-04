Halle (Saale)

Autofahrer stirbt nach Kollision mit Transporter

01.04.2019, 22:09 Uhr | dpa

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Transporter ist im Landkreis Börde ein 54 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann habe den Transporter am Montag beim Abbiegen auf die Landstraße 50 übersehen, so dass es auf der Höhe von Wanzleben-Börde zu der Kollision gekommen sei, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer sei aus seinem Wagen herausgeschleudert worden, er erlag den Angaben zufolge noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die 31 und 56 Jahre alten Insassen des Transporters seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.