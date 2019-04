Schweinfurt

Mutter vor Augen ihrer Kinder angefahren: Passanten helfen

01.04.2019, 22:58 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist vor den Augen ihrer drei kleinen Kinder in Schweinfurt von einem Auto angefahren, mitgeschleift und schwer verletzt worden. Die 26-Jährige transportierte zwei Kinder in einem Fahrradanhänger, ein Kind fuhr auf einem eigenen Rad, wie die Polizei mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste ein 71 Jahre alter Autofahrer die Radfahrerin am Montagabend frontal mit seinem Wagen. Die Frau stürzte, sie und der Anhänger mit zwei Kindern wurden mitgeschleift, wie Zeugen es der Polizei schilderten.

Mehrere Passanten eilten sofort zu Hilfe und befreiten die Frau, die unter dem Auto lag. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren und der Autofahrer erlitten einen Schock und wurden von einem Notfallseelsorger betreut.