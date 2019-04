Berlin

Eisbärchen im Tierpark bekommt einen Namen

02.04.2019, 02:14 Uhr | dpa

Knut, Fritz - und nun? Rund vier Monate nach der Geburt bekommt das Eisbärenmädchen im Tierpark endlich einen Namen. Die Einrichtung in Berlin-Friedrichsfelde hat für heute zur Eisbärentaufe geladen. Mehrere Tausend Namensvorschläge für den Nachwuchs von Eisbärin Tonja (9) gingen auch ohne entsprechenden Aufruf ein. Ein Mitspracherecht bei der Entscheidung hatte laut Tierpark ein noch geheimer Pate.

Bei Eisbär Fritz vor zwei Jahren hatte der Tierpark aktiv um Namensvorschläge geworben. Anders war das beim berühmten Eisbären-Star Knut im zentral gelegenen Zoo: Der Name, der dann um die Welt ging, soll Tierpfleger Thomas Dörflein eher spontan eingefallen sein. "Er sah eben aus wie ein Knut, so freundlich und pummelig", sagte Dörflein einmal. Knut war mit vier Jahren 2011 an einer Gehirnentzündung gestorben, Fritz 2017 mit vier Monaten an einer Leberentzündung.