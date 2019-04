Hannover

CDU startet Europawahlkampf: McAllister erwartet

02.04.2019, 03:07 Uhr | dpa

Knapp zwei Monate vor der Europawahl startet die CDU in Niedersachsen in den Wahlkampf: In Hannover kommen die Delegierten heute bei einem kleinen Parteitag zusammen. Der niedersächsische CDU-Spitzenkandidat David McAllister will seine Partei auf den Europa-Wahlkampf einstimmen. Der 48-Jährige war bis 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen, seit 2015 ist er Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Außerdem wollen die CDU-Mitglieder über den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Organspende debattieren. Spahn will gesetzlich vorschreiben lassen, dass alle Erwachsenen grundsätzlich als Organspender gelten - es sei denn, sie widersprechen ausdrücklich.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) erklärte bereits, sie lehne die Neuregelung ab. Aus einer freiwilligen Spende eine Pflicht zur Organabgabe zu machen, sei ein zu starker Eingriff in die Grundrechte eines Menschen, kritisierte sie am Montag.