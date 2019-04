02.04.2019, 06:16 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in der Nähe von Schwarme (Kreis Diepholz) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Wagen des 22-Jährigen war am späten Montagabend in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war er zu schnell unterwegs.