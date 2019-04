Schlangenbad

Mann kracht bei Überholmanöver in Traktor: Zwei Verletzte

02.04.2019, 07:06 Uhr | dpa

Bei einem missglückten Überholmanöver ist ein 81 Jahre alter Autofahrer bei Schlangenbad (Rheingau-Taunus-Kreis) in einen Traktor gefahren. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall am Montagabend verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei in Bad Schwalbach am Dienstag mitteilte. Der 81-Jährige hatte demnach auf der Bundesstraße 260 zwei Fahrzeuge überholt und war beim Wiedereinscheren in das Heck das Traktors geprallt. Das Auto drehte und überschlug sich und schlug gegen die Leitplanke.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Höhe von rund 30 000 Euro. Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Zeugenangaben zufolge sei der Traktor hinten nicht beleuchtet gewesen, teilte die Polizei weiter mit.