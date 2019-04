Offenbach am Main

Wolken und Regen lösen in Hessen die Sonne ab

02.04.2019, 07:16 Uhr | dpa

Das sonnige Frühlingswetter legt am Dienstag in Hessen erst einmal eine Pause ein. Der Tag startet zwar vielerorts noch klar, schon im Laufe des Vormittags ziehen aber von Südwesten Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. In der Folge müssen sich die Hessen auf Schauer und Gewitter einstellen. Mit bis zu 19 Grad bleiben die Temperaturen aber noch auf einem recht angenehmen Niveau, bevor es in den folgenden Tagen immer kühler wird. Am Donnerstag und Freitag erwarten die Meteorologen nur noch Höchstwerte zwischen sieben und elf Grad. Dazu bleibt es bewölkt und regnerisch. Zum Wochenende kann es dann aber wieder etwas wärmer werden.